Radom stolicą polskiego kina! Ruszyło 19. Kameralne Lato – zobacz, co się dzieje w mieście!

Wielki start: Parada opanowała miasto!

Tegoroczne święto kina rozpoczęło się z wielkim przytupem. Po oficjalnej inauguracji w Kamienicy Deskurów, przez miasto przeszła uroczysta parada. Wzięła w niej udział Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która poprowadziła uczestników z Rynku aż do muszli koncertowej w parku im. T. Kościuszki. To właśnie tam, w otoczeniu zieleni, rozpoczął się wieczór pełen atrakcji, a o 19:00 zgromadzonych rozgrzał koncert zespołu Mistrz i Małgorzata.

Radom jak Hollywood? To się dzieje naprawdę!

Kameralne Lato osiągnęło swoją pełnoletność, a w Radomiu świętuje już po raz 18. Jak podkreśla wiceprezydent miasta, Bartosz Bednarczyk, festiwal to dziś marka sama w sobie.

— Ten duch wolności towarzyszy festiwalowi od początku. Radom od lat promuje hasło „Zaczęło się w Radomiu”, odnoszące się do robotniczego buntu, który stał się zarzewiem zmian w Polsce i Europie. To dziedzictwo solidarności społecznej idealnie wpisuje się w charakter festiwalu,

Co dalej w programie? Będzie się działo!

Organizatorzy przygotowali prawdziwą filmową ucztę, która potrwa aż do soboty, 11 lipca. Na mieszkańców czekają m.in.:

Gwiazdy na wyciągnięcie ręki: W ramach Akademii Zawodowców ze swoimi fanami spotkają się m.in. Olaf Lubaszenko, Anna Mucha, Piotr Cyrwus oraz Kamila Urzędowska.

Kino pod chmurką: Cykl NIEBO NAD RADOMIEM to idealna okazja, by zobaczyć kultowe produkcje w plenerze – już dziś wieczorem na Fontannach na Żeromskiego wyświetlony zostanie film „Rambo – Pierwsza krew”

Filmowe akcje na żywo: Już w środę, 8 lipca, na mieszkańców czeka wyjątkowa gratka – otwarta realizacja scen filmowych w przestrzeni miejskiej, w której główną rolę zagra Anna Mucha, a za kamerą stanie reżyser Bodo Kox.

Konkursy dla każdego: Od szalonego HYDE PARKU po prestiżowy FREEDOM Film Festival – każdy znajdzie coś dla siebie.

Wielka historia i młode talenty

W tym roku festiwal szczególnie mocno wybrzmiewa historią 50-lecia Radomskiego Czerwca '76. Miasto stawia na autentyczność – podczas festiwalu poznamy laureata konkursu SCENARIUSZ '76 na treatment filmu fabularnego o tych przełomowych wydarzeniach. To nie tylko pokazy, ale przede wszystkim inwestycja w młodych twórców, którzy w sekcji branżowej mają szansę zaprezentować swoje projekty przed producentami i reżyserami.

Wielki finał

Festiwal zakończy się z przytupem w sobotę, 11 lipca, w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga. Oprócz ogłoszenia laureatów najważniejszych nagród, wieczór zwieńczy koncert TRIBUTE TO ANDRZEJ WAJDA.