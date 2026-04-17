Inwestycyjny rozmach. Ponad 600 metrów kwadratowych na wodzie

To nie jest zwykła kładka dla wędkarzy. Nowa inwestycja turystyczna na Mazowszu to potężny obiekt o łącznej powierzchni ponad 620 m², który powstaje na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MGOSiR). Największe wrażenie robi pomost główny w kształcie odwróconej litery E, zajmujący aż 545 m².

To właśnie tutaj znajdzie się unikalna pływająca altana rekreacyjna, która ma stać się sercem obiektu. Całość zostanie wyposażona w nowoczesne oświetlenie, co pozwoli na bezpieczne i nastrojowe spacerowanie po tafli jeziora również po zmroku. To element "wow", którego próżno szukać w innych miejscowościach w okolicach Radomia.

Polska odpowiedź na domki na wodzie?

Choć klasyczne domki na wodzie w Polsce wciąż są rzadkością, Iłża idzie o krok dalej w stronę nowoczesnego komfortu. W ramach rewitalizacji „Przystani”, tuż przy brzegu rzeki Iłżanki, powstał kompleks 10 całorocznych domków kempingowych.

Każdy z nich – o wdzięcznych nazwach takich jak „Zamkowy”, „Leśmianowski” czy „Wędkarza” – oferuje standard, który zadowoli wymagających gości. Domki posiadają balkony z widokiem na jezioro, aneksy kuchenne i prywatne łazienki, co w połączeniu z bliskością natury tworzy idealne warunki do ucieczki od miejskiego zgiełku. „Oferujemy noclegi w wysokim standardzie, w miejscu, które łączy nowoczesność z bliskością natury– podkreśla Burmistrz Iłży, Marek Łuszczek.

Raj dla aktywnych. Od kajaków po... lodowisko

Iłża to nie tylko leniwe spacery. Nowe pomosty zostały zaprojektowane z myślą o pasjonatach sportów wodnych. Powstają tam specjalne platformy cumownicze oraz dedykowany pomost startowy dla kajakarzy wraz z profesjonalną pochylnią (slipem) do wodowania sprzętu.

Co ciekawe, turystyka w Iłży nie będzie kończyć się wraz z nadejściem jesieni. Gmina otrzymała już dotację na budowę gminnego lodowiska o naturalnej nawierzchni, które ma stać się zimowym hitem regionu.

Co zobaczyć w okolicach Radomia? Iłża wygrywa lokalizacją

Dla wielu osób planujących weekend, kluczowym pytaniem jest: co zobaczyć w okolicach Radomia? Iłża, położona zaledwie 30 km na południe od tego miasta, staje się liderem rankingów. Poza nowoczesną Przystanią, turyści mogą odwiedzić XIV-wieczne ruiny zamku biskupów krakowskich, z których rozpościera się panorama na Góry Świętokrzyskie.

Iłża. Z nowych pomostów rozpościera się unikalna perspektywa na zamek biskupów krakowskich z XIV wieku

Dodatkową atrakcją jest Starachowicka Kolej Wąskotorowa, która w sezonie kursuje na trasie Iłża–Marcule, oferując przejazdy przez malownicze tereny leśne. Takie połączenie historii z nowoczesną bazą noclegową sprawia, że Iłża i jej atrakcje turystyczne mogą śmiało konkurować z popularnymi kurortami na Mazurach czy nad Bałtykiem.

Dlaczego to ważne?

Rewitalizacja Przystani to projekt wart ok. 1,5 miliona złotych, który ma na celu nie tylko poprawę estetyki, ale przede wszystkim rozkręcenie lokalnej gospodarki. Inwestycja w nowoczesną infrastrukturę, taką jak pływające pomosty i oświetlone mola, stawia Iłżę w czołówce nowoczesnych gmin dbających o rozwój turystyki regionalnej. Budowa ma zostać sfinalizowana do 26 czerwca 2026 roku, co oznacza, że już niedługo region zyska zupełnie nowe oblicze.

Czy warto odwiedzić Iłżę?

Absolutnie tak! To jedno z niewielu miejsc w środkowej Polsce, gdzie w ciągu jednego dnia można zwiedzić średniowieczny zamek, przejechać się zabytkową kolejką, a wieczorem zjeść kolację na pływającym pomoście. Bogata oferta gastronomiczna (m.in. słynne iłżeckie lody czy dania w restauracji „Rycerska”) oraz czyste, strzeżone kąpielisko sprawiają, że to idealny punkt na mapie dla rodzin z dziećmi i grup przyjaciół.