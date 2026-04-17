Pomagają osobom mającym duże problemy ze zgryzem. Operacje ortognatyczne są wykonywane w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym

Zabiegi wykonywane są w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym na oddziale chirurgii szczękowej. Oddział funkcjonuje od 27 lat. Rocznie jest tu leczonych 400 pacjentów. To osoby po urazach szczęki, w tym złamanie żuchwy, szczęki, kości jarzmowej i oczodołów. Jednym z wykonywanych zabiegów jest operacja ortognatyczna.

- Całe postępowanie jest kilkuetapowe. Na początku ortodonta przygotowuje pacjenta do operacji - ten etap trwa kilka miesięcy. Następnie przeprowadzamy zabieg w znieczuleniu ogólnym. W dużym uproszczeniu polega on na osteotomii szczęki i jej przesunięciu do właściwej pozycji, a także na osteotomii żuchwy. Kości są odpowiednio przecinane i ustawiane zgodnie z wcześniej opracowanym planem. - To skomplikowana operacja, wymagająca dużej precyzji - tutaj znaczenie mają milimetry. W większości przypadków przebiega jednak bez poważnych powikłań. - wyjaśnia dr n. med. Maciej Podsiadło, zastępca kierownika Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Jedną z osób, które przeszły operacje jest Karolina Stawicka. Jedna z pielęgniarek na oddziale chirurgii szczękowej.

- Byłam zdecydowana na ten zabieg. Zależało mi przede wszystkim na poprawie wyglądu - wcześniej moje rysy były bardzo wyraźne, ostre, wręcz toporne. Miałam też problemy z jedzeniem i gryzieniem, co było dla mnie bardzo uciążliwe. Praca z pacjentami tylko utwierdziła mnie w przekonaniu, że to słuszna decyzja - jako pielęgniarka widziałam, jak inni przechodzą tę operację. Po zabiegu, kiedy zobaczyłam się w lustrze, popłakałam się. Zmiana była ogromna, wręcz nie do opisania. To decyzja, którą podejmuje się „tu i teraz" - oczywiście pojawiają się obawy, ale efekt daje ogromną pewność siebie i komfort życia. Gdyby ktoś zapytał mnie, czy zdecydowałabym się na tę operację ponownie, bez wahania odpowiedziałabym: tak - i wybrałabym ten sam oddział oraz ten sam zespół - mówi Karolina Stawicka.

O tym, kto może przejść tę operacje decyduję ortodonta.

