Miał grozić pokrzywdzonym nożem. Mężczyzna zatrzymany w Białobrzegach

Funkcjonariusze zatrzymali 39-latka w poniedziałek, 21 września. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna miał dokonywać rozbojów i kradzieży na terenie Białobrzegów. Według policji podczas części zdarzeń miał grozić pokrzywdzonym nożem i żądać wydania pieniędzy lub przedmiotów.

Mężczyzna, używając noża i grożąc pokrzywdzonym pozbawieniem życia, miał okradać osoby nieporadne życiowo z ich jedynych środków do życia. Jednego z rozbojów dokonał również na stacji paliw. Jego łupem padła także hulajnoga elektryczna. Łączna wartość skradzionych przedmiotów wynosiła ponad 4500 zł. Funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy, który wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że mężczyzna dopuścił się zarzucanych mu czynów. 39‑latek był już wcześniej karany za inne przestępstwa. Zebrany przez białobrzeskich policjantów materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, która prowadzi w tej sprawie śledztwo.W środę, na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, informuje podkom. Joanna Golus z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. O winie mężczyzny zdecyduje sąd.

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