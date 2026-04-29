Miasto chce wyremontować ulicę Skaryszewską

Ulica Skaryszewska ma zostać przebudowana. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na opracowanie projektu. Wyremontowana ma zostać cała ulica od skrzyżowania z ul. Słowackiego do granic miasta.

To ważna droga, która prowadzi do kilku okolicznych miejscowości. Kursują nią również autobusy komunikacji miejskiej linii 24. Dokumentacja ma obejmować drogę o łącznej długości blisko 2,5 kilometra. Projekt rozbudowy będzie zakładał między innymi budowę nowej jezdni, zjazdów, chodników, peronów przystankowych, odwodnienia czy oświetlenia - powiedział Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 7 miesięcy na opracowanie projektu.