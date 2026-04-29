Wypadek na Kieleckiej. Jeden z kierowców z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów

Do zdarzenia doszło we wtorek na ulicy Kieleckiej w Radomiu. Zderzyły się dwa samochody osobowe – VW oraz Ford. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 41-letni kierowca Forda nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do kolizji z autem prowadzonym przez 40-letnią kobietę.

W wyniku zdarzenia do szpitala zostali przewiezieni oboje kierujący i dwoje dzieci, pasażerów VW. Na szczęście niepotrzebna była hospitalizacja i wszyscy po badaniach opuścili szpital.Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że 41-latek ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Radomiu. Mężczyzna został osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych – mówi Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Mężczyzna odpowie za złamanie sądowego zakazu oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

