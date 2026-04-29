Pożar na wysypisku w Radomiu opanowany. Sprawę wyjaśnia policja.

Zarzewie ognia zostało opanowane kilka minut przed godziną 11. W akcji brało udział 25 zastępów 80 strażaków i specjalną specgrupa ratownictwa chemicznego. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.

"Sytuacja jest stabilna i opanowana. Ogień pojawił się w godzinach wczesnoporannych i zajął niewielką powierzchnię czaszy składowiska. Niezbędne działania zostały podjęte niezwłocznie. Obecnie priorytetem jest dogaszenie pożaru i odpowiednie zabezpieczenie terenu składowiska. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani środowiska.Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Współpracujemy z odpowiednimi służbami, aby jak najszybciej wyjaśnić okoliczności pożaru. Z analizy monitoringu wynika, że ogień pojawił się jednocześnie w dwóch miejscach, tj. na czaszy składowiska i poza jego ogrodzeniem. Służby analizują zapisy monitoringu terenu składowiska oraz terenów przyległych - czytamy w komunikacie spółki Radkom.

Do pożaru wysypiska dochodziło też w poprzednich latach.

