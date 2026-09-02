Miasto planuje budowę nowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Jest już działka gdzie stanie budynek

Wstępna koncepcja zakłada stworzenie garażu podziemnego. Na co dzień stałyby tam karetki i pojazdy pogotowia ratunkowego. W przypadku niebezpieczeństwa byłoby to miejsce doraźnego schronienia. To rozwiązanie pozwoli miastu i stacji pogotowia ubiegać się o pieniądze na budowę z funduszu obrony cywilnej i ochrony ludności.

Jednak na początku miasto zamierza przekazać działkę gdzie stanęłaby siedziba.

– Obecny budynek przy ul. Tochtermana jest wyeksploatowany i nie odpowiada już potrzebom współczesnego ratownictwa. Stąd decyzja, że nie będziemy inwestować w jego remont, ale zbudujemy nowy. Po zakończeniu prac pogotowie zapewni ratownikom, lekarzom, pielęgniarkom oraz całemu personelowi zdecydowanie lepsze warunki pracy – mówi prezydent Radosław Witkowski.

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Na nową siedzibę czekają pracownicy pogotowia ratunkowego.

- Nowy budynek oznacza większą przestrzeń, lepsze zaplecze, większe magazyny, garaż dla ambulansów i przede wszystkim lepsze warunki do pracy. Dzięki dogodnemu wyjazdowi będziemy mogli także szybciej docierać do pacjentów – mówi Elżbieta Cieślak, dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Budowa ma rozpocząć się w 2027 roku, a zakończyć na przełomie 2028 i 2029 roku.

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