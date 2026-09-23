Miasto rusza z kampanią edukacyjną dotyczącą hejtu w internecie. Na początek ankieta i konkurs plastyczny dla uczniów

„Wyloguj nienawiść, zaloguj szacunek. Klikaj z głową, reaguj sercem” – pod takim hasłem w radomskich szkołach ruszyła kampania przeciwko hejtowi. Na początek wszyscy uczniowie otrzymają ankiety, które mają sprawdzić ich wiedzę z zakresu hejtu w internecie. Po ich analizie opracowany zostanie plan działań. Jednym z elementów kampanii jest konkurs plastyczny. Uczniowie klas I-IV przygotują prace w formacie A3, klas V-VIII szkół podstawowych zaprojektują plakat, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych nakręci krótki film.

– Kampania jest przedsięwzięciem długofalowym, bo jeśli myślimy o zmianie postaw, to na pewno musi to potrwać co najmniej kilka miesięcy. Głównym celem tej kampanii jest zmiana postaw, ale też zadbanie o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – podkreśla Marzena Radulska-Olifirowicz, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Radomiu.

Jak działa aplikacja?

Jednak to nie jedyne działania jakie podejmuję miasto by przeciwdziałać hejtowi. Dwa lata temu we wrześniu zainaugurowano pilotaż specjalnej aplikacji dzięki której uczniowie mogą zgłaszać przypadki hejtu. W pierwszym roku była ona dostępna w ośmiu placówkach. Czy program jest kontynuowany?

- Zgłoszenia w tej aplikacji są anonimowo. Na te zgłoszenia reaguje osoba, która jest koordynatorem projektu. Są szkoły w których się to sprawdza, w innych nie- mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Z danych Fundacji "Dajemy dzieciom siłę" wynika, że nawet 90 proc. może być dotknięta hejtem.