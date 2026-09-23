Miasto rusza z kampanią edukacyjną dotyczącą hejtu w internecie. Na początek ankieta i konkurs plastyczny dla uczniów

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-09-23 9:17

Najpierw konkurs plastyczny, potem specjalne lekcje, debaty i konferencja. Miasto Radom rozpoczyna kampanię edukacyjną dotyczącą hejtu i mowy nienawiści w szkołach. Działania mają kłaść nacisk na przemoc w sieci.

Skupiona dziewczynka korzysta z laptopa. O kampanii przeciw hejtowi w Radomiu przeczytasz na Eska Radom.
Autor: Magnific/ Freepik.com

„Wyloguj nienawiść, zaloguj szacunek. Klikaj z głową, reaguj sercem” – pod takim hasłem w radomskich szkołach ruszyła kampania przeciwko hejtowi. Na początek wszyscy uczniowie otrzymają ankiety, które mają sprawdzić ich wiedzę z zakresu hejtu w internecie. Po ich analizie opracowany zostanie plan działań. Jednym z elementów kampanii jest konkurs plastyczny. Uczniowie klas I-IV przygotują prace w formacie A3, klas V-VIII szkół podstawowych zaprojektują plakat, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych nakręci krótki film.

– Kampania jest przedsięwzięciem długofalowym, bo jeśli myślimy o zmianie postaw, to na pewno musi to potrwać co najmniej kilka miesięcy. Głównym celem tej kampanii jest zmiana postaw, ale też zadbanie o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – podkreśla Marzena Radulska-Olifirowicz, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Radomiu.

Jak działa aplikacja? 

Jednak to nie jedyne działania jakie podejmuję miasto by przeciwdziałać hejtowi. Dwa lata temu we wrześniu zainaugurowano pilotaż specjalnej aplikacji dzięki której uczniowie mogą zgłaszać przypadki hejtu. W pierwszym roku była ona dostępna w ośmiu placówkach. Czy program jest kontynuowany? 

- Zgłoszenia w tej aplikacji są anonimowo. Na te zgłoszenia reaguje osoba, która jest koordynatorem projektu. Są szkoły w których się to sprawdza, w innych nie- mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. 

Z danych Fundacji "Dajemy dzieciom siłę" wynika, że nawet 90 proc. może być dotknięta hejtem. 