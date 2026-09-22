Warsztaty z medytacji i spotkania z psychologiem. 300 tysięcy złotych na „reset zawodowy” pracowników urzędu miejskiego w Radomiu

O projekcie "Reset zawodowy pracowników radomskiego magistratu" możemy przeczytać na stronie radom.pl. Jak czytamy celem projektu jest utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy dotyczącej profilaktyki wypalenia zawodowego u pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu. Koszt 299 tys złotych, z czego 254 tys. to pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza Działania 6.6 Zdrowie pracowników.

Spytaliśmy więc w urzędzie miejskim, skąd potrzeba takich warsztatów?

Zdecydowaliśmy się na to biorąc pod uwagę specyfikę pracy urzędników, która nieustannie związana jest ze stresem, z ciągłymi kontaktami z mieszkańcami. To kontakty osobiste, jak i rozmowy telefoniczne, napięcie i stres związany z nieustannym podejmowaniem decyzji. Również pracownicy urzędu ze względu na specyfikę tej pracy są narażeni na obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i to właśnie wprost wynika z tego, że większość swojego czasu spędzają w pozycji siedzącej. Narażeni są na stres, a to może być przyczyną napięcia mięśniowego i jak wiemy, stres bardzo często jest podłożem wielu chorób. Dlatego stawiamy na profilaktykę. Projekt obejmuje z jednej strony wykłady, które dotyczą stresu, które dotyczą wypalenia zawodowego, ale również koncentruje się na warsztatach, ćwiczeniach relaksacyjnych, również na medytacji, a także co bardzo ważne na takich indywidualnych spotkaniach z psychologiem. Jednym z elementów tego projektu był zakup 10 zestawów gogli VR, 60 mat masujących na fotele, a także 15 mat relaksacyjnych. Maty mają pomóc w rozluźnieniu mięśni, zmniejszaniu obciążenia związanego z wielogodzinnym siedzeniem, a gogle są wykorzystywane podczas krótkich ćwiczeń relaksacyjnych, które pozwalają choćby na chwilę oderwać się od bodźców związanych z pracą. Bardzo istotne jest to, że, że ten sprzęt nie zniknie wraz z okresem trwania projektu, on tu w urzędzie zostanie i nawet po okresie realizacji tego projektu będzie mógł wykorzysta będzie mógł być wykorzystywany przez naszych pracowników - tłumaczy wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Jak udało nam się ustalić zajęcia prowadzone są Centrum Organizacji Pozarządowych na radomskim rynku.