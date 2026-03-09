Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu wspólnie z policją dbają o bezpieczeństwo na drogach

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele policji oraz MZDiK zwracali uwagę kierowcom na zagrożenia związane m.in. z używaniem telefonów komórkowych podczas jazdy samochodem. Spotkali się także z kierowcami spółki MPK Radom, którzy codziennie przewożą autobusami ponad 100 tysięcy pasażerów.

Głównym celem akcji jest przypomnienie uczestnikom ruchu drogowego o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Chcemy zwrócić uwagę – zarówno pieszym, jak i kierowcom – jak ważne jest to, aby odpowiedzialnie korzystać z telefonów komórkowych. Odpowiedzialnie, czyli np. nie wtedy, gdy prowadzimy auto albo przechodzimy przez przejście dla pieszych. Powinniśmy się wtedy skupić wyłącznie na obserwowaniu i słuchaniu tego, co dzieje się na drodze lub wokół nas. Chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych konsekwencji – mówi podkom. Paulina Wołczyńska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Po raz kolejny działania policji wspiera Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Podkom. Paulina Wołczyńska oraz kom. Ewelina Stróżka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, a także Robert Faryna, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu odwiedzili m.in. zajezdnię spółki MPK Radom na ul. Wjazdowej. To nie przypadek – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji obsługuje najwięcej linii komunikacji miejskiej w naszym mieście.

Organizujemy transport zbiorowy, który porusza się ponad 100 tysięcy osób dziennie. Kierowcy autobusów miejskich muszą być uważni, jeździć bezpiecznie i dbać o przestrzeganie przepisów drogowych – tłumaczy Robert Faryna, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Podczas spotkania przedstawiciele policji wręczyli kierowcom ulotki informacyjne, a także przeprowadzili krótką prelekcję na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dotyczyła ona przede wszystkim tego, aby w czasie jazdy nie korzystać z telefonu komórkowego i uważnie obserwować otoczenie podczas podróży.

Nasi kierowcy mają wieloletni staż, są dobrze wyszkoleni, przejechali wiele tysięcy kilometrów. Dbają o bezpieczeństwo swoje, pasażerów, ale też innych uczestników ruchu drogowego. Akcja przypomina o pewnych zasadach kierowania pojazdami, które bez wątpienia są bardzo ważne – mówi Piotr Wójcik, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu zwraca dużą uwagę na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego wspiera działania profilaktyczne prowadzone przez policję, które pomagają zwiększać świadomość i kształtować odpowiedzialne zachowania na drogach.