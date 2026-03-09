Skandal w Radomiu. Trener Radomiaka miał zostać uderzony po meczu

Jak informują media, do zdarzenia miało dojść po meczu Radomiaka z GKS-em Katowice, przegranym przez radomski zespół 0:1. Według nieoficjalnych źródeł w klubowych pomieszczeniach doszło do ostrej sprzeczki pomiędzy trenerem zespołu, Gonçalo Feio, a jednym z lokalnych działaczy. Kłótnia miała zakończyć się rękoczynami. Na miejsce został wezwany patrol policji.

W niedzielę około godziny 17 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie naruszenia nietykalności na ulicy Struga. Na miejscu interweniowali policjanci i ze wstępnych ustaleń wynika, że między dwoma mężczyznami doszło do wymiany zdań, po czym 57-latek miał uderzyć w twarz 36-latka. Policjanci przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonego i ustalają przebieg zdarzenia. Materiały w tej sprawie zostaną przekazane do prokuratury celem oceny prawno-karnej – mówi Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Z medialnych doniesień wynika, że portugalski szkoleniowiec rozważa teraz rozwiązanie kontraktu z Radomiak Radom. Na razie klub nie wydał oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

