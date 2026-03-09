Dwa poranne zdarzenia drogowe w jednym miejscu o tym samym czasie - Jedna osoba została do szpitala

Karol Pakosz
2026-03-09 9:42

Do zdarzeń doszło dziś wcześnie rano w miejscowości Kolonia Kuźnia w gm. Jastrząb. Policjanci wyjaśniają ich okoliczności.

Zdjęcie poglądowe

i

Autor: Pixabay.com

Dwa poranne zdarzenia drogowe w Kolonii Kuźnia w tym samym czasie. Przed godzina 5 samochód osobowy miał uderzyć w barierę energochłonną. Mężczyźnie nic się nie stało. Okazało się że miał około półtora promila alkoholu w organizmie. Na miejscu, gdy już do zdarzenia dojeżdżali strażacy i wyhamowywali w tył ich wozu miał wjechać samochód. Jego kierowca został zabrany do szpitala.

Z kolei na przeciwległym pasie w stronę stolicy w tym samym czasie doszło do kolejnego zdarzenia. Na miejscu miały zderzyć się ze sobą trzy pojazdy. Nie było osób poszkodowanych. Policjanci wyjaśniają okoliczności obu zdarzeń.

