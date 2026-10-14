Miesiąc po tragedii w Sokolnikach Suchych. Rozbite wagony wciąż leżą przy torach

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-10-14 11:41

Ruch pociągów na trasie Wolanów Przysycha w Sokolnikach Suchych został przywrócony, jednak ślady tragicznego wypadku wciąż straszą pasażerów i mieszkańców. Choć od katastrofy w Sokolnikach Suchych minął już ponad miesiąc, zniszczony tabor nadal stacjonuje tuż przy linii kolejowej.

Dźwig nad rozbitym wagonem pociągu. Obok pracownik w kamizelce. O wypadku w Sokolnikach czytaj na Eska Radom.
Autor: Sandra Białek-Pawłowska

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 9 września w Sokolnikach Suchych. W zdarzeniu zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kolejarze zdołali wówczas sprawnie udrożnić szlak – rozbitą lokomotywę i dwa wagony zepchnięto ze skrajni torów, dzięki czemu pociągi mogą kursować bez przeszkód. Od kilku tygodni zniszczony sprzęt stoi jednak bez ruchu na poboczu torowiska. Przedstawiciele kolejowej spółki argumentują, że usunięcie tak gabarytowego sprzętu bezpośrednio w terenie wymaga drobiazgowego planowania.

Na miejscu zdarzenia nadal pozostają lokomotywa i dwa wagony. Obecnie trwają procedury związane z przygotowaniem do ich likwidacji na miejscu. To jest proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i organizacji prac. Po zakończeniu tych procedur będzie można przystąpić do realizacji tego zadania – mówi Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity.

Uprzątnięcie terenów przytorowych to nie jedyna kwestia związana z wypadkiem. W sprawie tragedii równolegle trwa prokuratorskie śledztwo. Śledczy wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia z udziałem pociągu i ciężarówki. 

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