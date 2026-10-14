W Dniu Edukacji Narodowej związkowcy mówią o podwyżce pensji dla nauczycieli

Związkowcy zrzeszeni w oświatowej 80 chcą by pensje nauczycieli były powiązane ze średnią krajową.

Byłem na rozmowie 17 lutego w sprawie wynagrodzeń w Ministerstwie Edukacji Narodowej jako przedstawiciel Solidarności 80. Pani minister stwierdziła, że nauczyciele powinni więcej zarabiać. To nie ulega wątpliwości. Problemy są jednak w budżecie państwa. Minister Domański jakoś nie widzi potrzeby, aby docenić tą grupę zawodową nauczycieli. Chodzi nam o podwyżkę o 15 proc. Obecnie nauczyciel magister otrzymuje o 300-400 złotych więcej niż wynosi płaca minimalna -mówi Andrzej Stępnikowski z oświatowej Solidarności 80.

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Z kolei władze Radomia zwracają uwagę na zbyt niską subwencję oświatową. Z budżetu miasta na oświatę zostanie przeznaczonych ponad 850 milionów złotych, co obecnie stanowi 44 proc. wszystkich wydatków z budżetu miasta.

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