W Dniu Edukacji Narodowej związkowcy mówią o podwyżce pensji dla nauczycieli

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-10-14 11:35

O 3 proc. mają w przyszłym roku wzrosnąć pensje nauczycieli Związkowcy chcą jednak walczyć o większe podwyżki. Rozmowy z ministrami edukacji narodowej i finansów nadal trwają. W rozmowach biorą udział również przedstawiciele związków zawodowych z Radomia.

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Autor: Pixabay.com

Związkowcy zrzeszeni w oświatowej 80 chcą by pensje nauczycieli były powiązane ze średnią krajową. 

Byłem na rozmowie 17 lutego w sprawie wynagrodzeń w Ministerstwie Edukacji Narodowej jako przedstawiciel Solidarności 80. Pani minister stwierdziła, że nauczyciele powinni więcej zarabiać. To nie ulega wątpliwości. Problemy są jednak w budżecie państwa.  Minister Domański jakoś nie widzi potrzeby, aby docenić tą grupę zawodową nauczycieli. Chodzi nam o podwyżkę o 15 proc. Obecnie nauczyciel magister otrzymuje o 300-400 złotych więcej niż wynosi płaca minimalna -mówi Andrzej Stępnikowski z oświatowej Solidarności 80. 

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Z kolei władze Radomia zwracają uwagę na zbyt niską subwencję oświatową. Z budżetu miasta na oświatę zostanie przeznaczonych ponad 850 milionów złotych, co obecnie stanowi 44 proc. wszystkich wydatków z budżetu miasta. 

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