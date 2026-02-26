Trwa kontrola w Kolejach Mazowieckich po wypadku w Woli Bierwieckiej

Jak udało się ustalić kontrola już jest prowadzone i będzie trwała do 10 marca. Wszystko ma związek z wypadkiem w Woli Bierwieckiej, gdzie ciężko ranny został 17-latek. Chłopak w ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Warszawie.

Zakres kontroli obejmuje sposób realizacji przez przewoźnika kolejowego obowiązków w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego oraz funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.Sprawdzane będą między innymi kwalifikacje pracowników wykonujących czynności służbowe, zapisy regulacji wewnętrznych i ich przestrzeganie przez pracowników, jaki program szkoleń pracowników zapewnia przewoźni - mówi Tomasz Frankowski rzecznik Urzędu Transportu Kolejowego.

Przypomnijmy. Śledztwo w sprawie spowodowania wypadku prowadzi też radomska prokuratura.