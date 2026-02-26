Trwa kontrola w Kolejach Mazowieckich po wypadku w Woli Bierwieckiej

Wojciech Wójcikowski
2026-02-26 13:24

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadza kontrole w Kolejach Mazowieckich po wypadku w Woli Bierwieckiej. Ciężko ranny został w nim 17-letni Dominik.

Jak udało się ustalić kontrola już jest prowadzone i będzie trwała do 10 marca. Wszystko ma związek z wypadkiem w Woli Bierwieckiej, gdzie ciężko ranny został 17-latek. Chłopak w ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Warszawie. 

 Zakres kontroli obejmuje sposób realizacji przez przewoźnika kolejowego obowiązków w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego oraz funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.Sprawdzane będą między innymi kwalifikacje pracowników wykonujących czynności służbowe, zapisy regulacji wewnętrznych i ich przestrzeganie przez pracowników, jaki program szkoleń pracowników zapewnia przewoźni - mówi Tomasz Frankowski rzecznik Urzędu Transportu Kolejowego. 

Przypomnijmy. Śledztwo w sprawie spowodowania wypadku prowadzi też radomska prokuratura. 