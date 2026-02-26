Nie będzie sekcji zwłok 45- latka, który zmarł w szpitalu na Józefowie. Są nowe ustalenia prokuratury

Nie będzie sekcji zwłok, bo ciało został skremowane. Chodzi o 45 letniego pacjenta, który zgłosił się do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu ze zwichniętym barkiem.

Autor: Wojciech Wójcikowski