Ponad tysiąc kontroli w tydzień. Grupa SPEED nie odpuszcza piratom drogowym

Funkcjonariusze Mazowieckiej Grupy SPEED podsumowali działania prowadzone od 29 czerwca do 5 lipca. W ciągu siedmiu dni przeprowadzili 1040 kontroli drogowych, w tym 19 dotyczących motocyklistów. Efektem działań było ujawnienie 987 wykroczeń, z czego aż 769 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości.

Policjanci nałożyli 868 mandatów karnych, w tym 696 za zbyt szybką jazdę. W 12 przypadkach kierowcy stracili prawa jazdy po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h. Do takich sytuacji doszło zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim.

Podczas tygodniowych działań z ruchu wyeliminowano również osoby, które prowadziły pojazdy mimo obowiązujących zakazów lub pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali dwóch kierowców będących pod wpływem alkoholu, dwóch prowadzących pomimo sądowego zakazu oraz dwie osoby, które kierowały pojazdami mimo cofniętych uprawnień.

Funkcjonariusze zatrzymali także 43 dowody rejestracyjne, z czego 20 z powodu złego stanu technicznego pojazdów mogącego zagrażać bezpieczeństwu. W 29 przypadkach skierowano do sądu wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń.

Jak podkreśla mazowiecka policja, działania Grupy SPEED są ukierunkowane przede wszystkim na eliminowanie najbardziej niebezpiecznych zachowań na drogach. Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na przekraczanie prędkości, agresywną jazdę oraz lekceważenie przepisów ruchu drogowego, które należą do głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków.

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