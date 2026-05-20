Pierwsi 17 latkowie kończą kurs prawa jazdy. Wiemy jaki wygląda zdawalność w Radomiu

Nowe przepisy obowiązują od początku marca. Przypomnijmy. 17 latkowie mogą zapisać się na kurs za zgodą osoby dorosłej. Po jego zakończeniu przez pierwsze 6 miesięcy muszą jeździć z doświadczonym opiekunem na przednim fotelu. Nie mogą przewozić osób nieletnich, czy dorabiać jako kierowca taksówki. Pierwsi 17latkowie dostają swoje wymarzone prawo jazdy. Jak im idzie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Radomiu.

Jeżeli chodzi o egzamin teoretyczny to jego zdawalność wynosi średnio 50 parę procent przystępujących do testów. Ci młodzi ludzie zdają jednak ten egzamin na poziomie 75 proc. W ciągu dwóch miesięcy 300 osób w wieku 17 lat zdało także egzamin praktyczny. I tu zdawalność jest na poziomie 67 proc, gdzie średnia wynosi 34 proc - mówi Dariusz Piątek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

To nie koniec zmian. Minister Infrastruktury zamierza wprowadzić prawdziwą rewolucję w zdawaniu prawa jazdy. Zniknąć ma część egzaminu na placu manewrowym. Na razie nie wiadomo, kiedy przepisy mogłyby wejść w życie.

