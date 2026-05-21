Pierwszy krok do budowy Europejskiego Centrum Renesansu w Sycynie

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie rusza z największym projektem w historii placówki. W Sycynie, czyli miejscu urodzin poety, ma powstać oddział czarnoleskiego muzeum. Dokumentację przedprojektową dla Europejskiego Centrum Renesansu w Sycynie przygotuje Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Gdy dokumentacja będzie gotowa, muzeum ogłosi międzynarodowy konkurs na przygotowanie koncepcji architektonicznej.

- Ruszamy z bardzo ambitnym projektem stworzenia unikalnego miejsca nie tylko na skalę regionu i kraju, ale też Europy. Powstanie przestrzeń do popularyzacji wiedzy o renesansie i twórczości Jana Kochanowskiego, ale także do organizacji wydarzeń artystycznych, naukowych i edukacyjnych – zaznacza wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Wielki krok dla kultury. Nowe życie rodzinnych stron Kochanowskiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego zabezpieczył na start ponad 490 tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na opracowanie pełnej dokumentacji przedprojektowej. Za tę część odpowiadają prawdziwi specjaliści – umowę podpisano z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Architekci przygotują szczegółowe wytyczne, które pozwolą na ogłoszenie międzynarodowego konkursu na koncepcję architektoniczną nowego centrum.

Co tam powstanie? Połączenie historii z nowoczesnością

Europejskie Centrum Renesansu w Sycynie nie będzie nudnym muzeum, w którym ogląda się wyłącznie zakurzone gabloty. To ma być nowoczesny, tętniący życiem punkt edukacyjny i kulturalny, który przyciągnie młodzież z całego kraju i Europy. Nowa placówka wejdzie w skład struktur popularnego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Główną bazą dla centrum stanie się m.in. odnowiony zabytkowy młyn oraz przylegające tereny, na których stał kiedyś dworek rodziny Kochanowskich. Zapowiada się genialne miejsce na weekendowe tripy, lekcje historii w terenie i interaktywne wystawy!