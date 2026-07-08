Muzyka i sztuka w Elektrowni. Sprawdź weekendowe propozycje Strefy Komfortu

Sobotni wieczór z muzyką alternatywną

W sobotę, 11 lipca, o godzinie 20:30 na festiwalowej scenie wystąpi duet Youth Novels, czyli Ania Babrakowska i Emil Nowak. Muzycy tworzą brzmienia z pogranicza alternatywy i indie popu, inspirując się twórczością takich formacji jak Daughter czy London Grammar.

Zespół ma na koncie współpracę z zagranicznymi producentami – Chrisem Allenem i Jasonem Mitchellem (odpowiedzialnymi za brzmienie m.in. RY X czy PJ Harvey). Duet regularnie pojawia się na największych polskich scenach, mając w portfolio występy na Open’er Festival, OFF Festival, Męskim Graniu oraz Spring Break, a także koncerty jako support przed takimi gwiazdami jak Hooverphonic czy Father John Misty.

Niedzielne warsztaty „Farby na mleko”

Niedzielne popołudnie, 12 lipca, będzie należeć do najmłodszych. O godzinie 13:30 rozpoczną się warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców.

Podczas zajęć zatytułowanych „Farby na mleko” uczestnicy poznają nietypową technikę malarską polegającą na tworzeniu wzorów na płynnym podłożu. Efektem pracy będą własnoręcznie przygotowane, marmurkowe pocztówki z wakacji.

Informacje organizacyjne:

• Koncert Youth Novels: sobota (11 lipca), godz. 20:30.

• Warsztaty dla dzieci: niedziela (12 lipca), godz. 13:30. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

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