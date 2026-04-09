Na co zwracać uwagę przy kupowaniu nowalijek. Pytamy w radomskim sanepidzie

Kupowane przez nas warzywa- choć pięknie wyglądają i nie najgorzej smakują to mogą zawierać szkodliwe substancję.

- Gdy kupujemy warzywa wiosną to nie wiemy gdzie one rosły i jak były nawożone. Musimy więc patrzeć jak wyglądają te warzywa. Czy nie są oklapnięte, czy nie tracą na kolorze, czy nie są przeżółknięte. Jeżeli chodzi o stosowanie nawozów, to muszą być to nawozy które są dopuszczone do użytku na polskim rynku. Ważne, żeby były stosowane z okresem karencji - mówi Katarzyna Niejakowska z radomskiego sanepidu.

W przenawożonych nowalijkach mogą znajdować się substancje, które mogą być rakotwórcze.

