Na co zwracać uwagę przy kupowaniu nowalijek. Pytamy w radomskim sanepidzie

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-04-09 10:20

Czekamy na nie całą zimę, ale kiedy się pojawiają powinniśmy uważać, na to czy nie są przenawożone. Sanepid apeluję o ostrożność w kupowaniu pierwszych warzyw, czyli popularnych nowalijek.

Autor: Shutterstock Czy wiesz, co naprawdę jesz? Te nowalijki mogą zaszkodzić twojemu organizmowi

Kupowane przez nas warzywa- choć pięknie wyglądają i nie najgorzej smakują to mogą zawierać szkodliwe substancję.

- Gdy kupujemy warzywa wiosną to nie wiemy gdzie one rosły i jak były nawożone. Musimy więc patrzeć jak wyglądają te warzywa. Czy nie są oklapnięte, czy nie tracą na kolorze, czy nie są przeżółknięte. Jeżeli chodzi o stosowanie nawozów, to muszą być to nawozy które są dopuszczone do użytku na polskim rynku. Ważne, żeby były stosowane z okresem karencji - mówi Katarzyna Niejakowska z radomskiego sanepidu. 

W przenawożonych nowalijkach mogą znajdować się substancje, które mogą być rakotwórcze. 

