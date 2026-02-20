Na początek przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego. Władze miasta chcą stworzyć nowe centrum przesiadkowe przy dworcu PKP

Radni mają zająć się zagospodarowaniem pl. Dworcowego i terenu obok urzędu pocztowego. To tam ma powstać węzeł komunikacyjny z prawdziwego zdarzenia. Mają się tam zatrzymywać autobusy komunikacji miejskiej oraz busy dalekobieżne. Dodatkowo miałoby tam powstać centrum obsługi pasażera. Pierwotnie nowy przystanek miał powstać na terenie gdzie znajduje się obecny dworzec PKS.
- Rozmowy w sprawie przejęcia tego terenu trwały. Jednak okazało się, że ten grunt ma aż trzech właścicieli. Niestety miastu nie udało się dojść do porozumienia. Dlatego też jako radni musimy podjąć uchwałę w sprawie zagospodarowania terenu przy pl. Dworcowym. Wiemy również, że trwają także rozmowy z prywatnym przedsiębiorcą, który jest właścicielem położonej nieopodal stacji paliw - mówi radna Magdalena Lasota.
Radni zajmą się przyjęciem dokumentu na poniedziałkowej sesji rady miejskiej.
