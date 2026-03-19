Na stadionie przy Struga praca wre. Trwa układanie nowej murawy

Trawa na stadionie przy ul. Struga 63 zostaje wymieniana w ekspresowym wręcz tempie. Murawa jest przywożona do Radomia aż z Węgier. Wszystko ma trwać do soboty.

- Ta murawa musi się jeszcze w jakiś sposób ukorzenić. Wiadomo, że będą też robione różnego rodzaju zabiegi. Trawa będzie czesana, odkurzana. Ona dopiero co przyjechała z plantacji na Węgrzech. Zresztą te rolki, które są potem rozwijane, one systematycznie docierają do Radomia. W sumie to 22 tiry - informuje Dariusz Osiej rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Przypomnijmy. Na stadionie przy ul. Struga 27 marca mecz rozegra młodzieżowa reprezentacja Polski. Piłkarze zmierzą się z Armenią.

Zobacz galerię ze żłobka na Michałowie: