Na stadionie przy Struga praca wre. Trwa układanie nowej murawy

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-03-19 14:48

W 22 tirach przyjedzie do Radomia węgierska trawa, która trafi na murawę stadionu przy ul. Struga. Jej układanie rozpoczęło się dzisiaj i ma potrwać do soboty. Potem przez cały tydzień mają trwać prace związane z jej pielęgnacją.

Autor: MOSIR RADOM/ Materiały prasowe

Trawa na stadionie przy ul. Struga 63 zostaje wymieniana w ekspresowym wręcz  tempie. Murawa jest przywożona do Radomia aż z Węgier. Wszystko ma trwać do soboty. 

 - Ta murawa musi się jeszcze w jakiś sposób ukorzenić. Wiadomo, że będą też robione różnego rodzaju zabiegi. Trawa będzie czesana, odkurzana. Ona dopiero co przyjechała z plantacji na Węgrzech. Zresztą te rolki, które są potem rozwijane, one systematycznie docierają do Radomia. W sumie to 22 tiry - informuje Dariusz Osiej rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. 

Przypomnijmy. Na stadionie przy ul. Struga 27 marca mecz rozegra młodzieżowa reprezentacja Polski. Piłkarze zmierzą się z Armenią. 

