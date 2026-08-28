Nadal nie są znane przyczyny wypadku F16 w Radomiu. Do katastrofy doszło dokładnie rok temu

Do wypadku doszło 28 sierpnia 2025 roku podczas treningu przed zaplanowanymi pokazami Air Show. w katastrofie zginął mjr Maciej „Slab” Krakowian. Był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem Tiger Demo Team. Był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi wydział wojskowy warszawskiej prokuratury okręgowej

Śledztwo pozostaje w toku i w chwili obecnej nie jest możliwe wskazanie przewidywanej daty jego zakończenia. Przyczyna katastrofy nie została jeszcze ustalona. Ostateczne decyzje zostaną podjęte po uzyskaniu kompleksowej opinii biegłych - informuje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Katastrofa samolotu w Radomiu

Po katastrofie samolotu podjęto decyzję o odwołaniu pokazów Air Show.