W niedzielę referendum w Jedlińsku. Mieszkańcy zdecydują, czy wójt zostanie odwołany

Na liście zarzutów wobec wójta Kamila Dziewierza jest niezrealizowanie obietnic wyborczych, a także nepotyzm. Inicjatorom nie podoba się pomysł przekształcenia Jedlińska z gminy w miasto. Ta ostatnia inicjatywa samorządowców doprowadziła do rozpoczęcia zbiórki podpisów.

Przypomnijmy: przeciwko wójtowi gminy Jedlińsk prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu.Śledczy zarzucają Kamilowi Dziewierzowi, że jako wójt wielokrotnie żądał i przyjmował pieniądze od dyrektorów podległych mu instytucji. Według prokuratury w latach 2018 - 2023 miał uzyskać w ten sposób co najmniej 11 tysięcy 800 złotych. Pieniądze - jak wynika z ustaleń śledztwa - miały być przeznaczane na prezenty dla funkcjonariuszy publicznych wyższego szczebla, by zyskać ich przychylność w sprawach dotyczących gmin. Oskarżony nie przyznał się do winy i zaprzeczył, by przyjmował jakiekolwiek korzyści majątkowych.

Głosować można z 9 punktach na terenie gminy. Aby głosowanie było ważne, do urn musi udać się co najmniej 3340 wyborców.