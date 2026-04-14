Najwięcej bezrobotnych jest w grupie wiekowej 35-44 lata. Miejski Urząd Pracy opublikował dane o bezrobnociu.

W sumie w rejestrze Miejskiego Urzędu Pracy na koniec marca było 9160 osób. W tej grupie znajduje się 4152 kobiety. W marcu 396 osób znalazło pracę. Na uwagę zasługuje fakt, że 56 proc. to osoby trwale bezrobotne.

– W marcu widzimy wyraźny wzrost liczby podjęć pracy, co potwierdza, że lokalny rynek pracy pozostaje aktywny. Jednocześnie nadal dużym wyzwaniem jest wsparcie osób długotrwale bezrobotnych oraz tych, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych. Dlatego konsekwentnie rozwijamy działania aktywizacyjne i współpracę z pracodawcami. Naszym priorytetem pozostaje także szybkie wspieranie osób młodych oraz skracanie okresu bezrobocia, tak aby mieszkańcy jak najszybciej mogli wracać na rynek pracy – podkreśla Łukasz Molenda, p.o. dyrektora MUP w Radomiu.

W marcu pracownicy Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu obsłużyli 3 918 osób, a łączna liczba wizyt wyniosła 4 459.

