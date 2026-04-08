Najwięcej zachorowań na grypę, sporo na RSV. Sanepid publikuje dane dotyczące zachorowań na infekcje w pierwszym keartale tego roku

Z danych przedstawionych przez radomski sanepid wynika, że od stycznia do końca marca na grypę zachorowało 3814 osób- w tym 151 trafiło z tego powodu do szpitala. Na RSV zachorowało 538 osób- do szpitala trafiło 55. Zaś na COVID 19 177 osób. Odnotowano także 22 przypadki krztuśca.
- Nie odnotowaliśmy w pierwszym kwartale 2026 roku jakiejś zwiększonej liczby zachorowalności na infekcje. Liczby są podobne do tych w poprzednich latach. Możemy powiedzieć, że statystyki są zadowalające - mówi Jolanta Wolszczak dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Radomiu.
Dla porównania w i kwartale 2025 roku na grypę zachorowało 3117 osób a na RSV 907.
