Narkotyki ukrywała w mieszkaniu i w skrzynce na klatce schodowej. Jest areszt dla 61-latki

Do zatrzymania doszło w poniedziałek, 15 czerwca. Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, działając na podstawie wcześniejszych ustaleń, pojawili się w mieszkaniu 61-letniej radomianki. W toku czynności mundurowi zabezpieczyli blisko 100 gramów środków odurzających. Jak się okazało, 61-latka wykazała się dużą kreatywnością w ukrywaniu nielegalnego towaru. Część narkotyków policjanci znaleźli w jej mieszkaniu, jednak kolejna partia była schowana w skrzynce na klatce schodowej, do której kobieta posiadała klucz.
Kobieta została osadzona w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Następnie doprowadzono ją do prokuratury, gdzie dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu przedstawiono jej zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających. We wtorek (16 czerwca) sąd zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na czas 2 miesięcy - informuje Justyna Jaśkiewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Kobiecie grozi do 10 lat więzienia.
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