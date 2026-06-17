Narkotyki ukrywała w mieszkaniu i w skrzynce na klatce schodowej. Jest areszt dla 61-latki

Policjanci z wydział d/w z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, zatrzymali 61-latke. Kobieta miała blisko 100 gramów środków odurzających, w tym marihuanę i mefedron. Grozi jej 10 lat więzienia.

Autor: Ichigo121212//pixabay/ CC0 28-latek spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące