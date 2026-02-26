Narkotyki w aucie po nocnej kontroli. Trzech młodych mężczyzn zatrzymanych w Przysusze

Do zdarzenia doszło na terenie Przysuchy. Policjanci zatrzymali do kontroli mercedesa, za kierownicą którego siedział 18-latek. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia mundurowych. W trakcie czynności funkcjonariusze ujawnili w pojeździe oraz przy 19- i 22-letnich pasażerach woreczki z suszem roślinnym i białym proszkiem.

Kierowca pojazdu został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. W trakcie dalszych czynności 18-latek sam przyznał, że koło godziny 10-tej palił susz roślinny. Funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę osobistą, podczas której ujawnili przy nim woreczek strunowy z zawartością suszu roślinnego. Na miejsce skierowano dodatkowy patrol policjantów drogówki oraz funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego. W pojeździe ujawniono kolejne 3 woreczki strunowe z suszem roślinnym oraz jeden woreczek z białym proszkiem. Wszystkie osoby zostały zatrzymane i osadzone w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, a po przeprowadzeniu czynności procesowych zostały zwolnione. Od kierującego pobrano krew do badań laboratoryjnych –mówi Aleksandra Bałtkowska , oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.

18- latkowi zatrzymano mu również prawo jazdy, a samochód został odholowany. Za posiadanie narkotyków oraz kierowanie pojazdem pod ich wpływem grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

