Radomska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. 17-letni Dominik przebywa w szpitalu w Warszawie

- Prokurator zlecił policji zabezpieczenie wszelkiej dokumentacji oraz materiałów dźwiękowych i wizualnych, związanych z wypadkiem oraz z oceną stanu technicznego pociągu. sprawą zajmuje się także Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Wyniki prac komisji stanowić będą uzupełnienie materiału dowodowego, w oparciu o który prokurator ostatecznie zdecyduje, czy i kto poniesie odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i jego skutki - mówi Aneta Góźdż rzecznik radomskiej prokuratury.