Radomska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. 17-letni Dominik przebywa w szpitalu w Warszawie

2026-02-25 13:39

Radomska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowanie wypadku komunikacyjnego. Chodzi o zdarzenie do jakiego doszło w połowie lutego w Woli Bierwieckiej. Ciężko ranny został w nim 17 letni Dominik. Chłopak w ciężkim stanie przebywa w jednym z warszawskich szpitali.

Policja zabezpieczyła monitoring na stacji. Trwa ustalanie przebiegu zdarzenia.

 - Prokurator zlecił policji zabezpieczenie wszelkiej dokumentacji oraz materiałów dźwiękowych i wizualnych, związanych z wypadkiem oraz z oceną stanu technicznego pociągu. sprawą zajmuje się także Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Wyniki prac  komisji stanowić będą uzupełnienie materiału dowodowego, w oparciu o który prokurator ostatecznie zdecyduje, czy i kto poniesie odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i jego skutki - mówi Aneta Góźdż rzecznik radomskiej prokuratury. 

Za spowodowanie nieumyślnego wypadku komunikacyjnego grozi kara od sześciu miesięcy do 8 lat więzienia. 

I Liceum Ogólnokształcące apeluje o oddawanie krwi dla 17-latka. 