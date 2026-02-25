Radomska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. 17-letni Dominik przebywa w szpitalu w Warszawie

Policja zabezpieczyła monitoring na stacji. Trwa ustalanie przebiegu zdarzenia.
- Prokurator zlecił policji zabezpieczenie wszelkiej dokumentacji oraz materiałów dźwiękowych i wizualnych, związanych z wypadkiem oraz z oceną stanu technicznego pociągu. sprawą zajmuje się także Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Wyniki prac komisji stanowić będą uzupełnienie materiału dowodowego, w oparciu o który prokurator ostatecznie zdecyduje, czy i kto poniesie odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i jego skutki - mówi Aneta Góźdż rzecznik radomskiej prokuratury.
Za spowodowanie nieumyślnego wypadku komunikacyjnego grozi kara od sześciu miesięcy do 8 lat więzienia.
