Ponownie ogłoszono przetarg na przebudowę pętli autobusowej na Wośnikach

Miasto chce przebudować pętle autobusową linii 8 i 16 na Wośnikach. Ogłoszony został przetarg na prace, już po raz drugi, ponieważ w poprzednim nie zgłosił się żaden wykonawca. Projekt przebudowy zakłada szereg prac. W ramach inwestycji wykonawca ma najpierw rozebrać stary betonowy parking na którym działa pętla. Następnie ma zostać wymieniona nawierzchnia jezdni.

W ramach inwestycji powstaną nowe zjazdy,chodniki i peron, zamontowana zostanie także nowa wiata przystankowa. Na pętli autobusowej na ul. Wośnickiej wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a istniejące oświetlenie uliczne zostanie przebudowane. Pojawi się również nowe oznakowanie poziome i pionowe, będą też nasadzenia zieleni. Dodatkowo wybudowany zostanie punkt socjalny dla kierowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektu - Mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Nowa pętla ma mieć dwa stanowiska, po jednym dla linii 8 i 16. Trzeci przystanek przewidziano przy ul. Wośnickiej, z myślą o kursującej przelotowo linii 13. Dzięki temu nie będzie musiała zajeżdżać na pętle. Jeśli wykonawca zostanie wyłoniony w tym przetargu to od dnia podpisania umowy będzie miał 5 miesięcy na wykonanie prac.

