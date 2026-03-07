Następcy Paździora na ringu w hali przy Narutowicza! W Radomiu odbył się turniej bokserski z okazji 100 lecia Broni Radom

28 walk kadetów można było zobaczyć podczas turnieju bokserskiego, który odbył w sobotę z okazji 100 lecia klubu Broni Radom. Na hali przy ul. Narutowicza zjawili się młodzi zawodnicy z województwa mazowieckiego.