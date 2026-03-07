Następcy Paździora na ringu w hali przy Narutowicza! W Radomiu odbył się turniej bokserski z okazji 100 lecia Broni Radom

Zawodnicy, którzy wygrali w swojej kategorii wiekowej na dzisiejszym turnieju w Radomiu będą mieli prawo udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Spale. Tam będą walczyli o tytuł mistrza Polski juniorów w boksie. Turniej to także okazja do przypomnienia historii klubu Broń Radom.
- To jeden z najstarszych klubów bokserskich w Polsce. Klub Broni Radom ma bogate tradycje. Wśród wychowanków są mistrzowie Polski, Europy i świata. To tez klub, który może się poszczycić wychowaniem mistrza olimpijskiego Kazimierza Paździora. Na dzisiejszym turnieju są zarówno adepci, którzy toczą pierwsze swoje walki jak i seniorzy którzy są dobrze wyszkoleni. Można powiedzieć,że poziom turnieju jest zróżnicowany - mówi Grzegorz Nowaczek prezes Polskiego Związku Bokserskiego.
Tuż przed rozpoczęciem turnieju tuż obok hali odsłonięto tabliczkę z nazwą ulicy im. Kazimierza Paździora. Radomianin Kazimierz Paździor zdobył złoty medal olimpijski podczas igrzysk w Rzymie w 1960 roku.
