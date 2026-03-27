Nie będzie zarządzać szkołą i prowadzić zajęć. Dyrektor radomskiej samochodówki ponownie zawieszona

Przypomnijmy. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych została zawieszona we wrześniu 2025 roku. Stało się to po skardze jaką złożył urzędu miejskiego jeden z absolwentów szkoły. Jak przyznał dyrektor szkoły miała go szarpać i krzyczeć na niego. Anna Stańczyk od decyzji Prezydenta się odwołała i wróciła do pracy. Teraz komisja dyscyplinarna przy wojewodzie rozpoczęła kolejne postępowanie - a to skutkuje ponownym zawieszeniem.

Prezydent Radomia podpisał zarządzenie, w którym zawiesza panią dyrektor zespołu szkół samochodowych Annę Stańczyk. Zawiesza ją jako dyrektora tej placówki, ale również jako nauczyciela. Krótko mówiąc to oznacza, że pani dyrektor nie powinna pojawiać się w szkole i wszystkie swoje obowiązki przekazać swojemu zastępcy. Zgodnie z prawem oświatowym jesteśmy zobowiązani zawiesić panią dyrektor na okres 6 miesięcy. Natomiast w przypadku wszczęcia postępowania karnego lub dyscyplinarnego okres zawieszenia może ulec wydłużeniu do czasu zakończenia tego postępowania - wyjaśnia wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

W ostatnich dniach znów było głośno o radomskiej samochodówce. Według ustaleń "Gazety Wyborczej" dyrektorka miała blokować dostęp do toalety nauczycielkom, które zeznawały przeciwko niej. Przypomnijmy. We wrześniu pojawiły się natomiast informacje, że jedna z nauczycielek miała brać pieniądze od uczniów i ich rodziców. W tej sprawie śledztwo prowadzi prokuratura.

