Warto wiedzieć jak działają antybiotyki- zwłaszcza teraz, kiedy sezon na infekcje się zaczyna. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków przyczynia się do narastania antybiotykooporności - tworzą się superbakterie, które nie reagują na żadne leki. Dlatego więc warto stosować antybiotyki z głową.

Antybiotyki działają na bakterie, a nie na wirusy. Dlatego tak ważne jest ustalenie przyczyny infekcji, zanim rozpoczniemy leczenie. Na różne infekcje stosujemy różne antybiotyki. Leczenie powinno trwać odpowiednią liczbę dni, zgodnie z zaleceniami lekarza. Każde kolejne zastosowanie antybiotyku powinno być poprzedzone konsultacją lekarską. Nie możemy zakładać, że lek, który pomógł nam kilka miesięcy temu, będzie odpowiedni również teraz - mówi Tomasz Błasiak lekarz internista i nefrolog z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Antybiotyki powinniśmy brać zgodnie z zaleceniami lekarza.