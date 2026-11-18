Przypomnijmy. 37 letnia Izabela P. przyjechała z dzieckiem z Krakowa do swojej matki w Radomiu. Nie zdawała sobie sprawy z warunków panujących w mieszkaniuZ ustaleń funkcjonariuszy wynikało że w mieszkaniu na szybach znajdował się szron. Sekcja niemowlaka wykazała, że miał on zapalenie płuc. W sierpniu prowadzący sprawę śledczy chcieli postawić jej zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci swojego syna. Jednak nie udało się ustalić gdzie przebywa Izabela P.

Nie można było ogłosić postanowienia o zarzutach do tej pory z uwagi na to, że miejsce pobytu tej osoby jest nieustalone, poszukiwania dotychczas prowadzone nie dały rezultatu. Będzie skierowany wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie i będzie poszukiwana listem gończym - mówi Cezary Ołtarzewski z Prokuratury Rejonowej Radom- Wschód.

Izabeli P. grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.