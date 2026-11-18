Przypomnijmy. Spółka Polskie Porty Lotnicze ogłosiła przetarg na loty do Oslo. Została złożona jedna oferta - prywatnego przewoźnika. Teraz oferta pojawiła się w Internecie. Ma być to połączenie całoroczne.

- Do rozbudowy siatki z Radomia podchodzimy pragmatycznie, decyzję poprzedziły analizy popytu oraz możliwości operacyjnych portu i przewoźnika. Przy ocenie potencjału kierunku uwzględniono ruch turystyczny oraz podróże związane z pracą i odwiedzaniem rodziny lub znajomych. Zależy nam na zwiększaniu wykorzystania infrastruktury Lotniska Warszawa-Radom. Liczymy na to, że samoloty do Oslo będą latały pełne, a połączenie na stałe wpisze się w siatkę portu– mówi Piotr Rudzki, rzecznik prasowy PPL

​Od początku roku do końca października lotnisko obsłużyło ponad 113 tys. podróżnych.