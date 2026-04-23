Nie żyje 19 latek ranny w wypadku w Makowcu. Są zarzuty i areszt dla 42-latka

Do wypadku doszło w poniedziałek na drodze krajowej nr 9. W zdarzeniu uczestniczyły 3 pojazdy- ciężarówka i dwie osobówki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 42-latek kierujący pojazdem BMW naruszając umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (powyżej 0,4 promila alkoholu w organizmie) i nie zachowując należytej ostrożności i odległości od poprzedzającego go pojazdu najechał na tył jadącego przed nim samochodu marki BMW, którym kierował 19-latek, który następnie zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym tym pasem pojazdem ciężarowym marki Volvo, którym kierował 23-latek.
- 19-letni kierowca został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Podejrzany o spowodowanie wypadku 42-latek został osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. W środę mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom Zachód, gdzie usłyszał zarzut. Śledczy wnioskowali o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku i najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie - mówi Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.
41 latkowi grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
