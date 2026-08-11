Prace miały być prowadzone w czasie wakacji. Kiedy rozpocznie się wymiana nawierzchni na 25 czerwca?

​Wcześniej miasto deklarowało, że prace będą prowadzone w okresie wakacyjnym, lecz problemem stały się procedury formalne.

Wykonawca realizuje obecnie ostatnie czynności związane z zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu. Po ich zakończeniu będzie mógł przystąpić do prac na placu budowy. Rozpoczęcie prac planowane jest w ciągu najbliższych kilku dni. Brak rozpoczęcia prac wynika to z wydłużenia procedur formalnych po stronie wykonawcy, w tym związanych z przygotowaniem, przedstawieniem i uzgodnieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu Bez tego nie mogliśmy przekazać placu budowy - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Flisacy ratują kobietę na Dunajcu

W ramach zadania prócz nowej nawierzchni asfaltowej – wykonane zostaną prace związane m.in. z regulacją studni kanału sanitarnego, ustawieniem krawężników i obrzeży oraz ułożeniem chodnika na odcinku ul. 25 Czerwca od ul. Żeromskiego do przystanku autobusowego między ul. Skłodowskiej-Curie a Kelles-Krauza.

Zobacz galerię z turnieju piłki plażowej na radomskich Borkach