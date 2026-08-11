Przed radomskim sądem trwa proces w sprawie brutlanego pobcia Ukraińca w Radomiu. Jeden z oskazonych to były zawodnik MMA

Do zdarzenia doszło 19 grudnia 2025 roku po tym, jak mężczyzna został zamknięty w sklepie przez sprzedawczynie za domniemaną kradzież. Kobiety zażądały pieniędzy w zamian za niewezwanie policji, a następnie poinformowały o sprawie znajomego, który skrzyknął grupę mężczyzn. Głównym oskarżonym jest były zawodnik MMA, Aleks R. Według śledczych bił i kopał pokrzywdzonego, wykrzykując hasła ksenofobiczne. Napadnięty 41-latek z poważnymi obrażeniami głowy trafił na oddział intensywnej terapii.

– W czasie ataku sprawcy wykrzykiwali, że „Polska jest dla Polaków i żeby wracał na Ukrainę, walczyć na wojnie - mówi Aneta Goźdż rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu.

W tej samej sprawie oskarżono też dwie sprzedawczynie: Martę U. i Annę H. Według prokuratury kobiety zamknęły Ukraińca w sklepie i zażądały zapłaty tysiąca złotych w zamian za odstąpienie od zawiadomienia policji o rzekomych kradzieżach artykułów spożywczych. W efekcie zmusiły pokrzywdzonego do zapłaty ponad 500 zł. Obie kobiety przyznały się do winy. Za zarzucane im przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zobacz galerię radomskich murali: