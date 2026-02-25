Nocna akcja grójeckiej drogówki. Uciążliwe pojazdy pod lupą mundurowych

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu przeprowadzili kolejne działania wymierzone w kierowców, którzy swoim zachowaniem zakłócają spokój mieszkańców. Kontrole odbyły się w godzinach nocnych na terenie Grójec i były odpowiedzią na sygnały dotyczące nadmiernego hałasu oraz nielegalnych modyfikacji pojazdów.

Podczas akcji skontrolowano 17 samochodów. W 8 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Najczęściej dotyczyły one zbyt mocno przyciemnionych przednich szyb, które nie spełniały norm przepuszczalności światła. W jednym z pojazdów urządzenie pomiarowe wykazało zaledwie 8,6 procent przepuszczalności, co stanowi rażące naruszenie przepisów. Jeden z kontrolowanych samochodów generował również nadmierny hałas z układu wydechowego.Kierowcy zostali ukarani mandatami, a pojazdy skierowano na dodatkowe badania techniczne. Dowody rejestracyjne zostały zatrzymane do czasu usunięcia niezgodnych z prawem modyfikacji – mówi Agata Sławińska z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Policjanci przypominają, że każda ingerencja w konstrukcję auta musi być zgodna z homologacją producenta i obowiązującymi normami. Mundurowi zapowiadają kolejne kontrole.

