Nowa murawa na stadionie przy ul. Struga już została położona. Jak zostanie zabezpieczona na czerwcowy koncert Jeana- Michel Jarra

Wojciech Wójcikowski
2026-03-23 9:40

Zgodnie z zapowiedziami na stadionie przy ul Struga jest już położona nowa murawa. Koszt jej ułożenia to prawie milion złotych. Wielu jednak zadaję pytanie jak trawa zostanie zabezpieczona na czerwcowy koncert Jean- Michel Jarra.

stadion Radomiaka

i

Przypomnijmy. Nowa murawa przyjechała do Radomia wprost z Węgier. Do piątkowego meczu reprezentacji Polski U21 z Armenią będzie odpowiednio pielęgnowana- jak słyszymy od przedstawicieli MOSiR specjaliści będą ja czesać i odkurzać. Wśród kibiców piłkarskich pojawiają się pytania, jak nowa trawa zostanie zabezpieczona podczas czerwcowego koncertu. Wtedy na stadionie przy struga ma wystąpić francuski wykonawca Jean-Michel Jarre. 

- Podpisujemy umowę na zabezpieczenie murawy specjalną wykładziną port floor. Tej murawie nie stanie się krzywda. Mamy nową murawę, część tej trawy zabezpieczę, by móc właśnie w czerwcu uzupełnić wszelkie braki, gdyby takie się pojawiły - mówi Robert Dębicki prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. 

Szacuje się, że czerwcowy koncert może zobaczyć 13,5 osób. 

