Nowe boisko przy „Kochanowskim” gotowe na nowy rok szkolny!

Prace warte milion złotych

Inwestycja objęła bardzo szeroki zakres prac. Stara nawierzchnia ustąpiła miejsca nowej, w pełni bezpiecznej powierzchni do gry. Obiekt doposażono w nowoczesny sprzęt – na sportowców czekają nowe bramki, kosze do koszykówki oraz słupki do tenisa i siatkówki. Z myślą o komfortowym kibicowaniu i odpoczynku zamontowano także ławki oraz trybuny mogące pomieścić ponad 100 widzów.

Nie zapomniano o kluczowej infrastrukturze technicznej. W ramach zadania wykonano sprawne odwodnienie, przebudowano oświetlenie oraz zmodernizowano system monitoringu, co podniosło poziom bezpieczeństwa na terenie obiektu. Całość kosztowała blisko milion złotych, a miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z ministerialnego programu Sportowa Polska.

- Uczniowie VI LO już od 1 września z rozpoczęciem nowego roku szkolnego będą mieli lepsze warunki do aktywności fizycznej, do treningów i rozwijania sportowych pasji – mówi wiceprezydent Radomia, Katarzyna Kalinowska.

To nie koniec sportowych inwestycji w Radomiu. Przebudowa boiska przy „Kochanowskim” to tylko jeden z wielu elementów tegorocznego pakietu inwestycji w szkolną i miejską infrastrukturę sportową. W Radomiu zmodernizowano już wszystkie wielofunkcyjne boiska na Orlikach.

Nowe oblicze zyskały także obiekty przy ulicach: Miłej, Sobieskiego, Rapackiego (gdzie dodatkowo powstały zupełnie nowe korty tenisowe).

Ponadto wielkimi krokami dobiega końca budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy filii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 na Kieszkowie.