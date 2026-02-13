Nowi podoficerowie z szeregach 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ukończyli kurs SONDA.

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-02-13 13:41

Do tej pory byli szeregowymi, teraz otrzymali stopień kaprala. 5 żołnierzy z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Radomiu ukończyło kurs SONDA. Teraz to oni będą szkolić przychodzących do jednostki żołnierzy.

Autor: 6MBOT / Materiały prasowe

Podczas kursu SONDA pod okiem doświadczonych instruktorów wojskowi zdobywali i poszerzali wiedzę z zakresu regulaminów, musztry, taktyki, strzelania oraz topografii. Szkolenie ma przygotować żołnierzy do realnego dowodzenia sekcją w trudnych warunkach bojowych. 

- Kurs wymagał od nas poświęcenia, nauki, tężyzny fizycznej, umiejętności radzenia sobie w stresie czy pracy w zespole. Odczuliśmy to nie tylko my, ale również nasi najbliżsi. Kurs angażował nas praktycznie przez całą dobę - stawiane zadania, ich realizacja i gotowość do realizacji. To z pewnością odbiło się na naszych bliskich, jednak moja rodzina wspierała mnie w działaniach - mówi kapral Wojciech, jeden z żołnierzy, który ukończył "sondę". 

Kurs SONDA odbył się w 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej po raz 14. 

