Nowi podoficerowie z szeregach 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ukończyli kurs SONDA.

Podczas kursu SONDA pod okiem doświadczonych instruktorów wojskowi zdobywali i poszerzali wiedzę z zakresu regulaminów, musztry, taktyki, strzelania oraz topografii. Szkolenie ma przygotować żołnierzy do realnego dowodzenia sekcją w trudnych warunkach bojowych.

- Kurs wymagał od nas poświęcenia, nauki, tężyzny fizycznej, umiejętności radzenia sobie w stresie czy pracy w zespole. Odczuliśmy to nie tylko my, ale również nasi najbliżsi. Kurs angażował nas praktycznie przez całą dobę - stawiane zadania, ich realizacja i gotowość do realizacji. To z pewnością odbiło się na naszych bliskich, jednak moja rodzina wspierała mnie w działaniach - mówi kapral Wojciech, jeden z żołnierzy, który ukończył "sondę".

Kurs SONDA odbył się w 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej po raz 14.

