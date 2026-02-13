Stadion Radomskiego Centrum Sportu przygotowany do dzisiejszego meczu

2026-02-13 12:56

Dziś o godzinie 18 na boisko przy ul. Struga Radomiak Radom zmierzy się z Koroną Kielce. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji szykuje obiekt do tego meczu. Pracownicy zajmowali się oświetleniem i przygotowaniem murawy.

Wczoraj wieczorem na stadionie przeprowadzono test oświetlenia. Zaś na boisku postawiono specjalne lampy by poprawić jakość murawy. Jak już informowaliśmy MOSIR na stadionie przeprowadził prace. Polegały one na i przestawieniu nastaw automatyki prądu i podwyższeniu zakresu możliwości obciążenia systemu. 

- Podczas tego piątkowego meczu na stadionie będzie pracownik firmy wykonującej całą instalację , który będzie kontrolował działanie tego systemu. W przypadku wystąpienia jakiś problemu będzie reagował od razu - mówi Robert Dębkicki prezes Miejskiego Sportu i Rekreacji w Radomiu. 

Początek meczu o godzinie 18. Kibice z ważnymi biletami lub karnetami mogą skorzystać z darmowego przejazdu autobusem komunikacji miejskiej w Radomiu na mecz. 

