Stadion Radomskiego Centrum Sportu przygotowany do dzisiejszego meczu

Wczoraj wieczorem na stadionie przeprowadzono test oświetlenia. Zaś na boisku postawiono specjalne lampy by poprawić jakość murawy. Jak już informowaliśmy MOSIR na stadionie przeprowadził prace. Polegały one na i przestawieniu nastaw automatyki prądu i podwyższeniu zakresu możliwości obciążenia systemu.

- Podczas tego piątkowego meczu na stadionie będzie pracownik firmy wykonującej całą instalację , który będzie kontrolował działanie tego systemu. W przypadku wystąpienia jakiś problemu będzie reagował od razu - mówi Robert Dębkicki prezes Miejskiego Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Początek meczu o godzinie 18. Kibice z ważnymi biletami lub karnetami mogą skorzystać z darmowego przejazdu autobusem komunikacji miejskiej w Radomiu na mecz.

