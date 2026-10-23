Nowoczesna proteza szansą na samodzielnośc. Dominik Hołuj zaprezentował bioniczną proteze ręki

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-10-23 14:57

Nowoczesna bioniczna dłoń szansą na powrót do pełnej sprawności. Dominik Hołuj, 18 latek ranny w wypadku kolejowym od tygodnia korzysta z nowoczesnej protezy. Umożliwia minn zginanie palców. To przełom w rehabilitacji

Dominik ręka
Autor: WW

Przypomnijmy Do wypadku doszło, kiedy Dominik pomagał kobiecie z wózkiem. Został przytrzaśnięty drzwiami pociągu. Dostał się między skład a peron. Stracił obie nogi i część dłoni. Za Dominikiem kilkanaście tygodni leczenia i rehabilitacji. Dzięki wsparciu ludzi z całej Polski Fundacji Podaruj dobro udało się przygotować nowoczesną protezę. 

- Jest to ciekawe doświadczenie, na razie uczę się funkcjonowania z tą dłonią, przyzwyczajam się do jej posiadania. Myślę, że będzie dobrze. Z czasem dłoń będzie jeszcze bardziej programowała. Chciałem podziękować wszystkim za wsparcie jakie otrzymałem - mówi Dominik Hołuj. 

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Przypomnijmy. Pod koniec października może zakończyć śledztwo w sprawie wypadku w którym ranny został Dominik. Zarzuty usłyszał kierownik pociagu.

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