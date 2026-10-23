Zakończył się remont parkinu przy ul. Bernardyńskiej. Będzie tu strefa płatengo parkowania

W ramach inwestycji na ulicy Bernardyńskiej wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Powstała także kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie. Pojawiło się również oznakowanie pionowe i poziome, a także nowa zieleń – blisko 50 drzew i ponad trzy tysiące krzewów. Na przebudowanym parkingu znajduje się blisko 200 miejsc dla samochodów.

Chcemy żeby ten parkingu pełnił swoją funkcję i była tu odpowiednia rotacja aut. W najbliższym czasie będziemy również występować do Rady Miejskiej przy okazji zmian w strefie płatnego parkowania, żeby to miejsce również było objęte strefą płatnego parkowania. Robimy to, bo zależy nam na jak najlepszej obsłudze Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Ta rotacja musi być w tym miejscu zapewniona- mówi prezydent Radosław Witkowski.

Otwarcie lotniska w Radomiu

Koszt inwestycji wyniósł 2,7 mln zł, z czego 2 mln zł stanowiło dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

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