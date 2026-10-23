Samodzielność ma znaczenie. Radomski Medyk zaprasza na obchody Światowego Dnia Terapii Zajęciowej

Wydarzenie organizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Radomiu. Tegoroczne hasło brzmi: „Uczestnictwo ma znaczenie – terapia zajęciowa w codziennym życiu”.

W programie znalazły się propozycje dotyczące wspierania samodzielności w codziennych czynnościach, a także prezentacja technologii rehabilitacyjnych.

Jednym z elementów będzie pokaz rękawicy rehabilitacyjnej, która umożliwia odwzorowanie ruchu jednej dłoni w drugiej. Wyjaśnimy zasadę jej działania i pokażemy jak technologia może wspierać pracę nad ruchem. Ewentualne wypróbowanie urządzenia będzie zależało od indywidualnych możliwości uczestnika – mówi Beata Ryczkowska z „Medyka”.

Uczestnicy będą mogli również poznać praktyczne rozwiązania wykorzystywane w terapii zajęciowej.

Spotkanie poprowadzą Beata Ryczkowska i Justyna Walasek-Wysoczyńska wraz ze słuchaczami kierunku terapia zajęciowa.

Światowy Dzień Terapii Zajęciowej odbędzie się 27 października 2026 roku, w godzinach od 13:00 do 18:00, przy ulicy Kelles-Krauza 3 w Radomiu.

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