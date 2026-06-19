Nowy wybieg dla psów na osiedlu nad Potokiem w Radomiu. Otwarcie już w poniedziałek

Inwestycja została zlokalizowana w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego od strony garaży. Cały teren wybiegu, obejmujący około 1500 m², został ogrodzony metalową siatką o odpowiedniej wysokości, co gwarantuje bezpieczeństwo psów podczas swobodnej zabawy bez smyczy. Obiekt powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego, a jego obecne wyposażenie obejmuje niezbędną infrastrukturę: wygodną ławeczkę dla właścicieli, specjalne kosze na psie odchody czy pojemniki na odpady segregowane.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Psia Kostka Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Bezdomnych Zwierząt, które złożyło projekt, planuje sukcesywnie doposażać teren. Dzięki środkom własnym oraz wsparciu darczyńców, w przyszłości na wybiegu mają pojawić się m.in. dodatkowe poidełka dla zwierząt oraz kolejna ławka, by miejsce to stawało się coraz piękniejsze i bardziej funkcjonalne.

Przypomnijmy, pierwszy wybiegł dla psów w Radomiu jest już na Osiedlu Południe. Powstał w 2022 r. również z budżetu obywatelskiego.

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