Obiekty Akademii Radomiaka po raz kolejny staną się areną wielkich serc i sportowej walki. Przed nami 2 kolejka Decathlon Ligi Aktywności

Już 29 maja na boiskach treningowych Akademii Radomiaka przy ul. Folwarcznej 109 w Radomiu, odbędzie się 2. kolejka Decathlon Ligi Aktywności dla Osób z Niepełnosprawnościami. Organizatorem wydarzenia jest Radomiak Futbol Plus.

Turniej cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że w tej edycji weźmie udział aż 22 drużyny reprezentujące 18 placówek z Radomia i regionu. Jest to wyraźny wzrost liczby zespołów w porównaniu z pierwszą kolejką. Przypomnijmy, miesiąc temu w turneiju wzięło udział 21 drużyn z 16 placowek.

W nadchodzących zmaganiach weźmie udział łącznie 227 osób, w tym 182 zawodników oraz 45 opiekunów. Głównym celem wydarzania jest popularyzacja aktywności fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami, budowanie pewności siebie oraz rozwijanie sportowych pasji i integracja społeczna, która jest kluczowym elementem funkcjonowania ligi.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich kibiców do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, by wspólnie kibicować sportowcom. Nie ma wątpliwości, że obiekty Akademii Radomiaka po raz kolejny staną się areną wielkich serc i sportowej walki.

